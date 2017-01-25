Крищенко снял кандидатуру с конкурса на пост главы Нацполиции

Начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко заявляет, что принял решение снять свою кандидатуру с конкурса на должность главы Нацполиции.

"Как патриот своей профессии не могу ставить под сомнение объективность выбора руководителя многотысячного коллектива полиции. В первую очередь это связано с трагическими событиями на Киевщине", - пояснил свое решение А.Крищенко на странице в соцсети Facebook в среду.

Он пожелал успехов своим коллегам в дальнейших этапах отбора.

Как сообщалось, во время спецоперации Нацполиции Украины и Корпуса оперативно-внезапного действия (КОРД) по задержанию грабителей в с.Княжичи под Киевом ранним утром 4 декабря 2016 года из-за непредвиденных обстоятельств произошла перестрелка с сотрудниками Броварского отдела полиции охраны Управления полиции охраны, во время которой погибли 5 правоохранителей.

Генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что следователи Генпрокуратуры усматривают в действиях тех, кто координировал операцию правоохранителей, признаки преступной халатности, которая привела к особо тяжелым последствиям. По словам Ю.Луценко, команда направить КОРД была неправильной.

13 января Национальная полиция Украины обнародовала список из 64 кандидатов на должность главы Нацполиции, в том числе А.Крищенко. Конкурс будет проведен в пять этапов, отбор проводит консультативная отборочная комиссия, которая изучает поданные кандидатами документы, проводит тестирования и собеседования. Путем голосования будут определены не более трех кандидатов, финальный список будет передан на утверждение министру Арсену Авакову до 15 февраля сего года.

Ранее о решении снять свою кандидатуру с конкурса на должность главы Нацполиции заявил и.о.главы Нацполиции Вадим Троян, объяснив это нехваткой 20 месяцев стажа работы в отрасли права.