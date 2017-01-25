События

11:29 25.01.2017

Гендиректор киевской фирмы уличен в неуплате налогов

Генеральный директор коммерческого предприятия в Киеве, который занимался и адвокатской деятельностью, подозревается в неуплате налогов в сумме 2,8 млн грн, обвинительный акт в отношении него направлен в суд.

Как сообщает в среду пресс-служба прокуратуры Киева, гендиректор предприятия уведомлен о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах) и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) УК Украины. Установлено, что он отразил в налоговой отчетности бестоварные операции с фиктивным предприятием, в результате чего в бюджет не поступило 2,8 млн грн налогов.

Киевская местная прокуратура №8 совместно со следственным отделом финансовых расследований в Святошинском районе ГУ ГФС в Киеве завершила досудебное расследование в уголовном производстве, обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по сути.

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