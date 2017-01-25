События

11:12 25.01.2017

У советника председателя райсовета на Харьковщине обнаружен арсенал оружия

Первомайская местная прокуратура (Харьковская обл.) объявила о подозрении советнику председателя райсовета на общественных началах (в прошлом - заместителю главы одной из райгосадминистраций области) в незаконном обращении с оружием и боеприпасами.

"Санкционированный судом обыск проведен сотрудниками СБУ и Национальной полиции с участием прокурора - процессуального руководителя в рамках расследования уголовного производства о земельных махинациях 2010-2014 годов. Во время обыска в квартире фигуранта производства нашли арсенал оружия и боеприпасов", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

По месту жительства экс-чиновника правоохранители обнаружили и изъяли 6 ручных осколочных гранат Ф-1 и РГД-5, запалы к ним, более 600 патронов к автомату Калашникова, нарезной малокалиберной винтовки, электродетонаторы, дымовую шашку, холодное оружие, денежные средства в сумме более $23 тыс., а также бронежилет и военную форму российского образца с шевронами Вооруженных сил РФ.

60-летний экс-чиновник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Прокуратура намерена в течение суток направить в суд ходатайство об избрании меры пресечения, в котором будет настаивать на содержании под стражей. Уголовное производство расследуется по ч. 1 ст. 263 УК Украины.

Продолжаются оперативно-следственные действия, цель которых – установить, откуда у экс-чиновника оружие и боеприпасы, а также зачем он их хранил.

ВАЖНОЕ

Число жертв схода лавины на отель в Италии превысило 20 человек

Троян пояснил, почему снял свою кандидатуру с конкурса на пост главы Нацполиции

Боевики за минувшие сутки 55 раз обстреляли силы АТО

Задержан начальник управления "Продовольственной зерновой корпорации"

Боевики 24 раза обстреляли позиции сил АТО во вторник, один украинский военный ранен

ПОСЛЕДНЕЕ

Северный антициклон несет в Украину похолодание

Крищенко снял кандидатуру с конкурса на пост главы Нацполиции

Гендиректор киевской фирмы уличен в неуплате налогов

Задержан экс-"беркутовец" по делу о препятствовании "автомайдановцам" в январе 2014 года

Генпрокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении директора ГП "Коневодство Украины", уличенного во взяточничестве

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
вакансии в кировограде
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА