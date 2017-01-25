У советника председателя райсовета на Харьковщине обнаружен арсенал оружия

Первомайская местная прокуратура (Харьковская обл.) объявила о подозрении советнику председателя райсовета на общественных началах (в прошлом - заместителю главы одной из райгосадминистраций области) в незаконном обращении с оружием и боеприпасами.

"Санкционированный судом обыск проведен сотрудниками СБУ и Национальной полиции с участием прокурора - процессуального руководителя в рамках расследования уголовного производства о земельных махинациях 2010-2014 годов. Во время обыска в квартире фигуранта производства нашли арсенал оружия и боеприпасов", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

По месту жительства экс-чиновника правоохранители обнаружили и изъяли 6 ручных осколочных гранат Ф-1 и РГД-5, запалы к ним, более 600 патронов к автомату Калашникова, нарезной малокалиберной винтовки, электродетонаторы, дымовую шашку, холодное оружие, денежные средства в сумме более $23 тыс., а также бронежилет и военную форму российского образца с шевронами Вооруженных сил РФ.

60-летний экс-чиновник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Прокуратура намерена в течение суток направить в суд ходатайство об избрании меры пресечения, в котором будет настаивать на содержании под стражей. Уголовное производство расследуется по ч. 1 ст. 263 УК Украины.

Продолжаются оперативно-следственные действия, цель которых – установить, откуда у экс-чиновника оружие и боеприпасы, а также зачем он их хранил.