Генпрокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении директора ГП "Коневодство Украины", уличенного во взяточничестве

Обвинительный акт в отношении директора госпредприятия "Коневодство Украины", уличенного в получении неправомерной выгоды в особо крупном размере, направлен в суд, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

"Главное следственное управление Генеральной прокуратуры Украины совместно с управлением процессуального руководства по уголовным производствам следователей Генеральной прокуратуры Украины завершило досудебное расследование и направило в суд обвинительный акт по обвинению директора государственного предприятия "Коневодство Украины" в получении неправомерной выгоды в особо крупном размере, с использованием своего служебного положения, соединенного с вымогательством", - говорится в сообщении.

Установлено, что руководитель госпредприятия в сентябре 2016 года, действуя из корыстных побуждений, получил неправомерную выгоду в сумме $30 тыс. от директора одного из филиалов государственного предприятия, за неувольнение того с занимаемой должности.

В ходе досудебного расследования наложен арест на жилой дом обвиняемого и земельный участок, расположенные на территории Сумской области, а также на автомобиль "Хонда Аккорд".

В отношении самого обвиняемого избрана мера пресечения в виде залога в 4 млн 134 тыс. грн, он отстранен от должности директора государственного предприятия.

Как сообщалось, директор госпредприятия "Коневодство Украины" и посредник были задержаны за получение крупной взятки в сентябре 2016 года