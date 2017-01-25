Не менее 14 человек стали жертвами нападения террористов на отель в Сомали

По меньшей мере, 14 человек погибли при нападении террористов группировки "Аш-Шабаб" на отель Dayah в столице Сомали Могадишо, сообщают в среду европейские СМИ.

Еще несколько человек получили ранения и были госпитализированы.

Как сообщалось, террористы взорвали у входа в отель заминированный автомобиль, затем проникли в здание, где открыли огонь.

Местная полиция сообщила, что в момент нападения в отеле находились десятки человек.