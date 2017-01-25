События

10:20 25.01.2017

Число жертв схода лавины на отель в Италии превысило 20 человек

Число погибших в результате схода лавины на отель Rigopiano в горном регионе Абруццо в Италии увеличилось до 21 человека, сообщает в среду агентство "Ассошиэйтед Пресс".

Еще восемь человек считаются пропавшими без вести. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Ранее сообщалось о 16 жертвах схода лавины.

Ожидается, что позже в среду председатель Совета министров Италии Паоло Джентилони проведет брифинг в парламенте, в ходе которого сообщит о действиях спасательных служб и сил гражданской обороны во время недавней серии землетрясений, сильного снегопада и схода лавины.

Трагедия в районе горного массива Гран-Сассо-д'Италиа произошла вечером 18 января. В тот момент в гостинице Rigopiano находились около 35 человек.

Причиной схода лавины стали четыре землетрясения магнитудой 5 и подземные толчки, которые продолжались и в течение последующей ночи.

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