События

08:13 25.01.2017

В очередях на границе с Польшей 700 автомобилей

700 автомобилей стояли в очередях к пунктам пропуска на границе с Польшей по состоянию на 8 часов, сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы.

В пункте пропуска ПП "Рава-Руська" - 200, в ПП "Ягодын авто" и "Шегини" - по 150, в ПП "Краковец" - 110 автомобилей, в ПП "Грушив" - 50.

В пунктах пропуска "Устылуг" и "Угрынив" - по 20 транспортных средств.

В пункте пропуска "Смильныця" очередей нет.

Также нет очередей в пунктах пропуска на границе с Венгрией, Словакией и Румынией.

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