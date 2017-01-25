События

08:05 25.01.2017

Сенаторы утвердили кандидатуру Хейли на должность постпреда США при ООН

Сенат США утвердил кандидатуру губернатора Южной Каролины Никки Хейли на пост постоянного представителя США при ООН.

Как передает корреспондент "Интерфакса", голосование закончилось: "за" проголосовали 96 сенаторов из 100, "против" - 4.

Н.Хейли, дочь иммигрантов из Индии, стала первым в истории Южной Каролины женщиной-губернатором. Она не имеет дипломатического опыта, и высшее образование получила в финансовой сфере. До того, как попасть на госслужбу, Н.Хейли занималась семейным бизнесом.

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