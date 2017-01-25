Сенаторы утвердили кандидатуру Хейли на должность постпреда США при ООН

Сенат США утвердил кандидатуру губернатора Южной Каролины Никки Хейли на пост постоянного представителя США при ООН.

Как передает корреспондент "Интерфакса", голосование закончилось: "за" проголосовали 96 сенаторов из 100, "против" - 4.

Н.Хейли, дочь иммигрантов из Индии, стала первым в истории Южной Каролины женщиной-губернатором. Она не имеет дипломатического опыта, и высшее образование получила в финансовой сфере. До того, как попасть на госслужбу, Н.Хейли занималась семейным бизнесом.