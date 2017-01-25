В случае угрозы жизни Церцвадзе Украина по международной конвенции откажется от его экстрадиции – Енин

Украина по международному праву может и откажется от экстрадиции Гии Церцвадзе в случае угрозы его жизни, сообщила пресс-секретарь Генерального прокурора Украины Лариса Сарган на своей странице в Фейсбук.

"Мы несем ответственность за экстрадиционную проверку и принятие соответствующего решения. Для Украины принципиально важно придерживаться своих международных обязательств. Если есть какое-либо обстоятельство, которое указывает на угрозу смерти или пыток (Г.Церцвадзе), согласно международной конвенции, мы откажемся от его передачи", - приводит Л.Сарган слова заместителя генерального прокурора Украины Евгения Енина в комментарии грузинскому телеканалу "Рустави 2".

Замгенпрокурора также отметил, что как только будут собраны все документы и все компетентные органы передадут свои выводы, Генпрокуратура примет окончательное решение с учетом всех аспектов, в т.ч. национальных интересов Украины.

Как сообщалось, власти Грузии стараются не допустить экстрадиции из Украины в Россию бывшего высокопоставленного спецназовца Грузии, вице-полковника Гиоргия Церцвадзе, задержанного в середине января в аэропорту Киева.

"Интерес нашей власти - спасти этого человека от экстрадиции в Россию. Государство делает все для того, чтобы этот человек не был выдан России", - сказал представитель парламентского большинства, председатель комитета по обороне и безопасности Ираклий Сесиашвили.

Г.Церцвадзе, разыскиваемый Интерполом по подозрению в совершении в 2003 году убийства на территории РФ, был задержан в воскресенье, 15 января, в киевском аэропорту "Жуляны", после чего Соломенский районный суд Киева применил к нему временный арест сроком на 40 суток.