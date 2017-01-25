Комитет по премиям присудил премию Рыльского переводчику с греческого Степаненко
Комитет по присуждению присудил премию имени Максима Рыльского переводчику Василию Степаненко за перевод с греческого
Согласно сообщению пресс-службы Государственного комитета телевидения и радиовещания, В.Степаненко награжден за перевод с греческого языка поемы Вицендзоса Корнароса "Эротокрит".
В.Степаненко известный поэт, переводчик, член Союза писателей Украины. Ранее он переводил произведения выдающихся поэтов Яниса Рицоса, Одиссея Элитиса, Тасоса Ливадитиса.
Поэма-романс "Эротокрит" - первое классическое произведение на новогреческом языке, который появился в эпоху венецианского владычества в середине XVII в.
В 1978 году решением ЮНЕСКО "Эротокрит" включен в перечень 300 шедевров мировой культуры. При этом поема переведена лишь на четыре языка: французский, английский, итальянский и украинский.
К премии прилагается денежное вознаграждение в сумме 10 тыс. грн.
В 2016 году премия была присуждена переводчику с французского языка Ивану Рябчию за перевод книги "Двое господ из Брюсселя" Эрика-Эммануэля Шмита (Éric-Emmanuel Schmitt).