События

06:52 25.01.2017

Боевики за минувшие сутки 55 раз обстреляли силы АТО

Боевики за минувшие сутки 55 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе, один боец ВСУ ранен, сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Фейсбук в среду утром.

На мариупольском направлении из гранатометов и стрелкового оружия войска противника обстреливали Талаковку, Водяное, Широкино, Лебединское, Новотроицкое, Гнутово, Красногоровку, Новогригорьевку, Павлополь. По Широкино, Гнутово и Лебединскому огонь неоднократно вели снайперы.

На луганском направлении из 122-мм артиллерии и 120-мм минометов боевики обстреляли Новозвановку и Троицкое. Из 82-мм минометов обстреляли Богуславское. По Троицкому также вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия.

На донецком направлении из 120-мм минометов незаконные вооруженные формирования обстреляли Невельское, из 82-мм минометов - Авдеевку, из гранатометов и стрелкового оружия - Луганское, Зайцево, Каменку и Авдеевку.

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