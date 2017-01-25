В Харькове пресечена деятельность сети реализации психотропов - СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой пресекли деятельность разветвленной сети сбыта психотропов в Харькове.

"Правоохранители установили, что организовал наркобизнес администратор одного из местных интернет-ресурсов. Наркоделец через зарегистрированные "временные" аккаунты в популярных соцсетях принимал заказы от клиентов. Он также рекламировал свои "услуги" на тематических закрытых форумах", - сообщает пресс-центр СБУ.

По данным спецслужбы, после перечисления денег на банковские карты мужчина делал "закладки" с наркотиками в тайниках на территории города, о местонахождении которых сообщал заказчикам.

По информации СБУ, "товар" (в т.ч. метадон), подозреваемый заказывал в одной из стран Восточной Азии. Во время обысков по месту его жительства сотрудники СБУ изъяли психотропные препараты, более $24 тыс. и компьютерную технику с доказательствами организации противоправного бизнеса. Кроме того, у него были найдены наркотики, предназначавшиеся для личного потребления. Оперативники спецслужбы также задокументировали поступление 3,5 млн. грн. за 8 месяцев на банковские карточки, открытые мужчиной.

Мужчине инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) и ч. 2 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.