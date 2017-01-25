Во Львове на взятке в $1200 задержан адвокат

Сотрудники Управления защиты экономики во Львовской области Национальной полиции Украины задержали адвоката недалеко от районного суда. Львова, который за взятку помогал решать судебные вопросы.

Как сообщает Департамент защиты экономики Нацполиции, во время проведения следственно-оперативных мероприятий правоохранители установили, что адвокат в рамках рассмотрения административных протоколов, составленных за совершение дорожно-транспортного происшествия и управление автотранспортом в состоянии алкогольного опьянения, за закрытие производства требует $1200. Часть средств предназначалась судьям райсуда, рассматривающих указанные протоколы.

Прокуратура по факту вымогательства неправомерной выгоды начала уголовное производство по ч.3 ст.368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.

Нацполиция отмечает, что ранее защитник прав граждан занимал должность помощника одного из судей.

В настоящее время проверяется причастность злоумышленника к совершению аналогичных преступлений.