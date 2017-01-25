На КПВВ "Новотроицкое" задержан член НВФ

На контрольном пункте въезда/выезда "Новотроицкое" пограничники Донецкого отряда задержали гражданина Украины, который находился в составе незаконных вооруженных формирований на временно оккупированной территории.

Как сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, правоохранители заранее получили оперативную информацию относительно указанного гражданина. Уже во время проведения фильтрационных мероприятий пограничники установили, что "данный гражданин является участником НВФ и в период с 2014 года по январь 2015 находился в составе одного из батальонов российских наемников".

Также 32-летний украинец рассказал, что во время массовых беспорядков в 2014 году он участвовал в захвате здания СБУ в Донецке и нес службу на блок-постах.

Задержанный передан сотрудникам Нацполиции для выяснения всех обстоятельств.