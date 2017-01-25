События

00:45 25.01.2017

Нижняя палата Конгресса США поддержала запрет на использование бюджетных средств для абортов

Палата представителей США одобрила проект закона, запрещающего использовать деньги налогоплательщиков на аборты.

"За" данный законопроект проголосовали 238 членов нижней палаты Конгресса, "против" - 183.

Как отмечает телеканал CNN, поправка к закону предусматривает исключение для тех абортов, которые осуществляются в целях защиты жизни матери или сделанных с случае изнасилования или инцеста.

Ранее в понедельник президент США Дональд Трамп ввел запрет на государственное финансирование иностранных организаций, которые совершают или распространяют информацию об абортах.

Таким образом, Д.Трамп отменил решение своего предшественника Барака Обамы, который снял этот запрет в 2009 году.

Кроме того, президент США также запретил финансирование групп, которые рассказывают об абортах как о допустимом методе контрацепции.

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