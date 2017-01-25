События

00:18 25.01.2017

Земля стоимостью более 10 млн., выделенная по "кооперативной схеме", возвращена в собственность громады Харькова – прокуратура

Хозяйственный суд Харьковской области удовлетворил иск Харьковского местной прокуратуры №3 и отменил решение горсовета о бесплатном выделении земельного участка (почти 1,3 га) в Немышлянском районе города по т.н. кооперативной схеме.

"Объединенные в кооператив люди под видом ЖСК (жилищно-строительного кооператива) даже не зарегистрированы в городе Харькове, так что не могут состоять на учете граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Кроме того, данный псевдо ЖСК не является жилищно-строительным кооперативом. Он обслуживающий и его фактическая цель, порядок создания и деятельность не соответствуют требованиям жилищно-строительного кооператива", - цитирует пресс-служба заместителя начальника местной прокуратуры Наталию Коваленко.

По данным прокуратуры, стоимость участка составляет более 10 млн грн. Решение о его бесплатной передаче для жилой застройки было принято горсоветом в апреле прошлого года.

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