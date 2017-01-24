В очередях на границе с Польшей около 700 автомобилей

680 автомобилей стояли в очередях к пунктам пропуска на границе с Польшей по состоянию на 22 часа, сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы.

Самые большие очереди зафиксированы в пунктах пропуска "Ягодын авто" – 300 и "Краковец" – 190 автомобилей.

В пункте пропуска "Рава-Руська" – 100, в ПП "Угрынив" – 40, в ПП "Устылуг" – 30 и в ПП "Шегини" – 20 транспортных средств. В ПП "Смильныця" и "Грушив" очередей нет.

Также нет очередей в пунктах пропуска на границе с Венгрией, Словакией и Румынией.