События

22:48 24.01.2017

В очередях на границе с Польшей около 700 автомобилей

680 автомобилей стояли в очередях к пунктам пропуска на границе с Польшей по состоянию на 22 часа, сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы.

Самые большие очереди зафиксированы в пунктах пропуска "Ягодын авто" – 300 и "Краковец" – 190 автомобилей.

В пункте пропуска "Рава-Руська" – 100, в ПП "Угрынив" – 40, в ПП "Устылуг" – 30 и в ПП "Шегини" – 20 транспортных средств. В ПП "Смильныця" и "Грушив" очередей нет.

Также нет очередей в пунктах пропуска на границе с Венгрией, Словакией и Румынией.

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