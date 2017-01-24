События

22:11 24.01.2017

Пьяный водитель сбил сотрудника полиции во время оформления ДТП – СМИ

Водитель минивэна Volkswagen Transporter с признаками алкогольного опьянения наехал на человека и женщину-сотрудника полиции, которая оформляла ДТП, сообщает espreso.tv.

"Полицейские прибыли на ДТП, которое произошло на ул. Электротехнической между ZAZ Vida и DEO. Правоохранители начали оформление, выставив конусы и знаки. Сотрудница полиции и водитель ZAZ Vida находились на проезжей части. На большой скорости в них въехал Volkswagen Transporter и продолжил движение дальше", - говорится в сообщении.

Второй полицейский, который находился в патрульном авто, начал преследовать автомобиль. Через несколько километров ему удалось заблокировать водителя. По словам полицейского, он был с явными признаками алкогольного опьянения.

Женщину-водителя госпитализировали в критическом состоянии. У нее кома и травма позвоночника. Девушку-полицейскую госпитализировали с ушибом коленей.

На месте работает следственно-оперативная группа. "В то же время водитель, виновник аварии, спит", - подчеркивается в сообщении.

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