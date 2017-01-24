Задержан начальник управления "Продовольственной зерновой корпорации"

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) задержали во вторник начальника информационно-аналитического управления ПАО "Государственная продовольственная зерновая корпорация" (ГПЗКУ) и представителя международного зернотрейдера по подозрению в нанесении ГПЗКУ убытков на сумму более $60 млн (более 1,6 млрд грн).

"Проводятся обыски, во время которых изъяты крупные суммы наличных средств, компьютерная техника, которая, по версии следствия, могла использоваться в преступных целях. Задержанное должностное экс-лицо ГПЗКУ может быть причастно к совершению ряда преступлений, в результате каких ГПЗКУ понесла убытки", - сообщается на официальном сайте НАБУ.

Во время досудебного расследования детективы Бюро установили, что в 2014 году ныне задержанный чиновник вместе с другими служебными лицами разработал схему, по которой принадлежавшее ДПЗКУ зерно продавалось по заниженным ценам международному зернотрейдеру через подконтрольные частные компании-посредники. Приобретенное по заниженным ценам зерно международный зернотрейдер продавал по рыночным, а разница в стоимости должна была прийти на счета одной из подконтрольных компаний-посредников. Кроме того, поставки зерна происходили на условиях послеоплаты, что подвергало госпредприятие риску неполучения средств за продукцию.

"В конечном итоге ПАО "ГПЗКУ" не получило большей части средств за проданное зерно. В результате чего ГП понесло убытки на сумму свыше 60 млн долларов США", - говорится в сообщении.

Досудебное расследование по этим фактам НАБУ начало в июле 2016 года. В настоязщее время устанавливается местонахождение других участников организованной группировки.