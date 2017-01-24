Экс-прокурор, обещавший за 150 тыс грн повлиять на контролирующие структуры, отделался существенно меньшим штрафом

Московский районный суд Харькова утвердил соглашение о признании виновности между прокурором и экс-прокурором Харьковской местной прокуратуры №4, обвиняемого в злоупотреблении влиянием.

"Признать виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст. 369-2 УК Украины и назначить согласованное наказание в виде штрафа в размере 750 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 12 тыс 750 грн", - говорится в приговоре, опубликованном на сайте единого госреестра судебных решений.

Как сказано в мотивировочной части документа указано, в июле прошлого года обвиняемый, будучи прокурором Харьковской местной прокуратуры №4, встретился с директором ЧП "Металлстиль", на предприятии которого в то время проводилось расследование несчастного случая с мастером цеха, и сообщил собеседнику, что тому необходимо передать ему 150 тыс грн. Взамен обвиняемый обещал повлиять на сотрудников Главного управления Гоструда в Харьковской области, ГФС Украины в Харьковской области и других контролирующих и государственных органов для непрепятствования и создания благоприятных условий предпринимательской деятельности директора предприятия.

Обвиняемый также передал собеседнику четыре письма на его имя от главы общественной организации инвалидов с просьбой перечислить материальную помощь четырем людям (общая сумма – 150 тыс грн) и номерами банковских счетов. Директор должен был перечислить деньги в течение 5 дней.

Обвиняемый полностью признал свою вину.

Приговор не вступил в силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.