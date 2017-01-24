На четырех въездах в Киев восстановлено движение транспорта

Движение на четырех въездах в г.Киев – по Бориспольскому шоссе, Житомирской, Варшавской и Одесской трассах, ранее перекрытое активистами, восстановлено, сообщается на официальной странице "Укравтодор" в соцсети Facebook.

"Движение автотранспорта на подъездных дорогах в г.Киев осуществляется без ограничений. Это касается автомобильных дорог государственного значения: М-03 Киев-Харьков-Должанский, 18 км; М-05 Киев-Одесса, 13 км (пгт Чабаны); М-06 Киев-Чоп, 19 км; М-07 Киев-Ковель-Ягодин, 19 км", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, около 200 владельцев автомобилей с иностранной регистрацией во вторник, 24 января, частично заблокировали въезды в Киев по Бориспольскому шоссе, на Броварском проспекте, Житомирской, Варшавской и Одесской трассах с требованием принять законопроект №5567, который урегулирует проблему временного ввоза автомобилей с иностранной регистрацией в Украину. Машины припаркованы на крайней правой полосе в направлении столицы, в связи с этим движение транспорта несколько затруднено. На некоторых пунктах митингующие подожгли на обочинах шины, разложили костры.

Кроме того, активисты протестовали под зданием Кабинета министров с требованием урегулировать вопрос транзита и временного ввоза транспортных средств личного пользования.

Ранее в "Укравтодоре" заявили о намерениях участников акции блокировать въезды в Киев до 21:00 24 января.