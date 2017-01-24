События

17:51 24.01.2017

Помощница судьи Апелляционного суда Киевской области задержана на взятке $23 тыс

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в понедельник, 23 января, задержали помощницу судьи Апелляционного суда Киевской области после получения взятки, сообщается на официальном сайте НАБУ.

"По версии следствия, это лицо ввело в заблуждение гражданина о возможности вынесения позитивного решения в его интересах коллегией судей Высшего специализированного суда по рассмотрению гражданских и уголовных дел якобы при условии уплаты им $23 тыс (более 627 тыс. грн). 23 января помощница судьи получила обусловленную сумму денежных средств, после чего была задержана детективами Национального бюро", - говорится в сообщении.

Помощница судьи извещена о подозрении в совершении преступлений по ч.4 ст.190 (мошенничество), ч.2 ст.15, ч.4 ст.27, ч.4. ст.369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды служебному лицу) Уголовного кодекса Украины. В суд подано ходатайство об избрании ей меры пресечения.

ВАЖНОЕ

На четырех въездах в Киев восстановлено движение транспорта

Порошенко - российским журналистам: Перестаньте убивать украинцев

Задержаны еще трое подозреваемых в "газовом деле" Онищенко

ВСП уволил десятерых судей и отстранил двоих от должности в связи с привлечением к уголовной ответственности

СБУ проверяет слова Пинчука на "антигосударственность", информирует Ярош

ПОСЛЕДНЕЕ

Из-за событий в Олевске к дисциплинарной ответственности привлечены 12 полицейских

Суд вернул нежилой дом на Андреевском спуске в Киеве в собственность громады

Сообщение об эвакуации Киевского апелляционного хозсуда оказалось ложным

Въезд в Киев будет частично заблокирован активистами до 21:00 вторника

В СЦКК заявляют об угрозе загрязнения Северского Донца ядовитыми веществами

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Автоновости
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА