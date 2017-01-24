Помощница судьи Апелляционного суда Киевской области задержана на взятке $23 тыс

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в понедельник, 23 января, задержали помощницу судьи Апелляционного суда Киевской области после получения взятки, сообщается на официальном сайте НАБУ.

"По версии следствия, это лицо ввело в заблуждение гражданина о возможности вынесения позитивного решения в его интересах коллегией судей Высшего специализированного суда по рассмотрению гражданских и уголовных дел якобы при условии уплаты им $23 тыс (более 627 тыс. грн). 23 января помощница судьи получила обусловленную сумму денежных средств, после чего была задержана детективами Национального бюро", - говорится в сообщении.

Помощница судьи извещена о подозрении в совершении преступлений по ч.4 ст.190 (мошенничество), ч.2 ст.15, ч.4 ст.27, ч.4. ст.369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды служебному лицу) Уголовного кодекса Украины. В суд подано ходатайство об избрании ей меры пресечения.