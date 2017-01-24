Из-за событий в Олевске к дисциплинарной ответственности привлечены 12 полицейских

Полиция завершила служебное расследование событий в Олевске (Житомирская обл.), к дисциплинарной ответственности привлечены 12 полицейских, сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

По информации пресс-службы, обстоятельства происшествия, имевшего место 16 января в райцентре Олевск, изучала рабочая группа аппарата Нацполиции.

"В результате проведенной проверки рабочая группа выяснила предпосылки возникновения чрезвычайного происшествия. Ими стали ненадлежащая организация служебной деятельности полицейских, отсутствие контроля руководства отделения, а также отдельных руководителей аппарата областной полиции", - отмечается в сообщении.

Результатом служебного расследования стало привлечение к дисциплинарной ответственности 12-ти сотрудников полиции Житомирской области: два из них – начальник отделения полиции и руководитель одного из его подразделений – уволены из службы в полиции, а заместитель начальника Олевского отделения уволен с должности.

Кроме того, по информации пресс-службы, два сотрудника полиции предупреждены о неполном должностном соответствии, пятерым полицейским объявлены строгие выговоры.

Как сообщалось, 16 января 2017 года в Олевске, около 00.30 ночи произошел конфликт между местными жителями и другими лицами, которые применили автоматическое оружие, в результате чего ранения получили 7 человек, двое из них от полученных огнестрельных ранений умерли.

После стрельбы злоумышленники сели в автомобили Mitsubishi Pajero серого цвета, Škoda темного цвета и Ford Transit синего цвета и скрылись с места происшествия.

На данный момент полиция установила более 30 участников перестрелки в Олевске, некоторые из них задержаны. Пятерым участникам этого события уже избрана мера пресечения: четверо – под стражей, еще один человек находится под домашним арестом.