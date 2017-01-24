События

17:25 24.01.2017

Суд вернул нежилой дом на Андреевском спуске в Киеве в собственность громады

Прокуратура Киева в судебном порядке добилась возвращения территориальной громаде двухэтажного нежилого дома, расположенного на ул. Андреевский спуск, 22-а.

Как напомнила пресс-служба прокуратуры Киева, этот дом общей площадью 245,2 кв.м и стоимостью почти 2,8 млн грн незаконно выбыл из коммунальной собственности в пользу частной структуры без соответствующего решения Киевсовета и уплаты каких-либо средств на основании незаконного постановления хозяйственного суда Харьковской области. Кроме того, с целью усложнения процесса возвращения имущества в коммунальную собственность спорные помещения неоднократно отчуждались, в том числе в пользу иностранных компаний.

По информации прокуратуры, последним приобретателем объекта недвижимости стала компания с ограниченной ответственностью "Хеммерт Инвестментс ЭлЭлСи", зарегистрированная в США.

"Реагируя на указанные нарушения, прокуратура столицы обратилась в суд с требованием вернуть имущество на Андреевском спуске территориальной громаде. По результатам длительного судебного разбирательства решением Хозяйственного суда Киева исковые требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме", - говорится в сообщении пресс-службы.

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