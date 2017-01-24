Сообщение об эвакуации Киевского апелляционного хозсуда оказалось ложным

Около 500 чел. было эвакуировано из здания Киевского апелляционного хозяйственного суда в результате ложного сообщения о минировании, сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киеве.

"К месту события выехали сотрудники взрывотехнической службы, кинологи со служебными собаками и спасатели. Из здания эвакуировали около 500 чел. В результате проверки взрывных устройств не обнаружено", - отмечено в сообщении.

В настоящее время решается вопрос об открытии уголовного производства по факту заведомо ложного сообщения об угрозе безопасности граждан.

Ранее сообщалось об эвакуации сотрудников Киевского апелляционного хозсуда из-за сообщения о минировании.