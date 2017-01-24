СБУ проверяет слова Пинчука на "антигосударственность", информирует Ярош

Служба безопасности Украины проверяет высказывания украинского бизнесмена и филантропа Виктора Пинчука в рамках расследования уголовного производства о совершении особо тяжких преступлений.

"Относительно высказываний гражданина Украины В.Пинчука назначена соответствующая семантико-текстуальную экспертизу", - говорится в ответе руководителя СБУ Василия Грицака на обращение внефракционного народного депутата Украины Дмитрия Яроша, которую последний опубликовал в своей странице в "Фейсбук" во вторник.

В ответе на депутатское обращение Д.Яроша также говорится, что данная экспертиза проводится в рамках расследования уголовного производства по статьям "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины", "Создание террористической группы или террористической организации", и "Финансирование терроризма".

"Получил от СБУ промежуточный ответ по враждебным и антигосударственным заявлениям компрадорского паразита Пинчука ... Вопрос будем добивать. Долой олигархов из Украины!", - написал Д.Ярош, комментируя опубликованный им же фотоскан.

Как сообщалось, в конце декабря 2016 года украинский бизнесмен Виктор Пинчук, который ежегодно поводит "украинский завтрак" в Давосе, в статье для The Wall Street Journal предложил властям и гражданам Украины пойти на ряд "болезненных компромиссов" ради завершения конфликта с РФ. Среди озвученных им инициатив, в частности, временное исключение Украиной из заявленных целей членства страны в ЕС, отказаться от намерения вступить в НАТО в кратко- и среднесрочной перспективе и согласиться на нейтралитет.

Он также настаивает на позиции, что "Крым не должен стать помехой на пути решения, которое положит конец войне на востоке на справедливой основе" при одновременном сохранении позиции, что Крым – это часть Украины, и он должен быть возвращен.

Кроме этого, В.Пинчук предложил Украине согласиться на проведение местных выборов в отдельных районах Донбасса до полного возвращения под свой контроль над этой территорией с целью "продемонстрировать свою приверженность мирному объединению".

Еще одним предложением бизнесмена является согласие Украины на постепенное снятие санкций с России.

Такие предложения бизнесмена вызвали неоднозначную реакцию в украинском обществе и спровоцировали волну критики со стороны украинских политиков, журналистов и общественных деятелей.