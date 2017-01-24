События

15:54 24.01.2017

Въезд в Киев будет частично заблокирован активистами до 21:00 вторника

Участники массовой акции продолжать частично блокировать въезды в Киев ориентировочно до 21:00 вторника, 24 января, сообщает "Укравтодор"

"По предварительным данным, частичное ограничение движения (перекрытие крайних левых полос общественными активистами) на въезде в г.Киева будет действовать ориентировочно до 21:00 24.01. 2017 г.", - сказано в сообщении "Укравтодора" на официальной странице в соцсети Фейсбук во вторник.

Как сообщалось, около 200 владельцев автомобилей с иностранной регистрацией во вторник, 24 января, частично заблокировали въезды в Киев по Бориспольскому шоссе, на Броварском проспекте, Житомирской, Варшавской и Одесской трассах с требованием принять законопроект №5567, который урегулирует проблему временного ввоза автомобилей с иностранной регистрацией в Украину. Машины припаркованы в крайней правой полосе в направлении столицы, поэтому в связи с этим движение транспорта несколько затруднено. На некоторых пунктах митингующие подожгли на обочинах шины и разложили костер.

Кроме того, около 40 человек на автомобилях протестуют под зданием Кабинета министров на ул.Грушевского в Киеве с требованием урегулировать вопрос транзита и временного ввоза транспортных средств личного пользования.

ВАЖНОЕ

Порошенко - российским журналистам: Перестаньте убивать украинцев

Задержаны еще трое подозреваемых в "газовом деле" Онищенко

ВСП уволил десятерых судей и отстранил двоих от должности в связи с привлечением к уголовной ответственности

СБУ проверяет слова Пинчука на "антигосударственность", информирует Ярош

Обнародованные в соцсетях списки заложников некорректны

ПОСЛЕДНЕЕ

Сообщение об эвакуации Киевского апелляционного хозсуда оказалось ложным

В СЦКК заявляют об угрозе загрязнения Северского Донца ядовитыми веществами

Во Львове юноша выпрыгнул из окна 4-го этажа после отчисления из вуза

Апелляционный суд Литвы приговорил бывшего вильнюсского омоновца к 12 годам колонии за преступления, совершенные в 1991 году

Полторак подчеркивает важность беспрепятственного передвижения СММ ОБСЕ на Донбассе

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Работа в Украине
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА