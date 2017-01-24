В СЦКК заявляют об угрозе загрязнения Северского Донца ядовитыми веществами

Об угрозе загрязнения питьевой воды на Донбассе из-за невозможности проведения восстановительных работ на ряде промышленных предприятий заявил руководитель украинской стороны Совместного центра контроля и координации (СЦКК) Анатолий Петренко.

Как сообщается на сайте Министерства обороны Украины во вторник со ссылкой на А.Петренко, среди 20 основных объектов, где необходимо провести восстановительные работы, особо проблемными являются четыре, стабильное функционирование которых невозможно обеспечить с июля 2016 года.

"Среди них - фенольный завод в Новгородском, занимающийся переработкой последствий деятельности Авдеевского коксохима. Это предприятие является уникальным: его мощности позволяют нейтрализовать химические вещества, защищают от загрязнения окружающей среды", - отметил он.

А.Петренко подчеркнул, что поскольку украинская сторона не имеет гарантий безопасности проведения работ на шлаконакопителе третьей очереди, здесь сосредоточено более 500 тыс. куб. м ядовитых веществ.

"В случае его повреждения, а он находится в межпозиционном пространстве, существует угроза утечки фенола, формальдегида, серной кислоты в р. Кривой Торец и, как следствие, загрязнение р. Северский Донец, являющейся единственным источником питьевой воды для всего Донбасса", - отметил руководитель украинской стороны СЦКК.

При этом он подчеркнул, что российская сторона СЦКК не дает гарантий безопасности проведения восстановительных работ.

"Украинская сторона уже получила два отказа для проведения восстановительных работ в Марьинке и Красногоровке, а также на Авдеевском коксохимическом заводе без объяснения причин. Реакции россиян по обращению относительно фенольного завода и "Бахмутского Агросоюза" нет вовсе. Поэтому мы призываем российскую сторону принять всяеские меры для принуждения представителей ОРДО и ОРЛО предоставить гарантии безопасности для проведения ремонтных работ и восстановления инфраструктуры Донбасса", - подчеркнул А.Петренко.