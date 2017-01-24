Во Львове юноша выпрыгнул из окна 4-го этажа после отчисления из вуза

Во Львове 18-летний юноша выпрыгнул из окна 4-го этажа после отчисления из вуза, сообщает отдел коммуникации главного управления Национальной полиции во Львовской области.

В полиции во вторник сообщили, что молодой человек выпрыгнул из окна 4-го этажа квартиры, которую арендовал совместно с друзьями после того, как узнал, что его отчислили из вуза.

В результате падения он получил переломы обеих ног и был госпитализирован. По данному факту открыто уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 120 УК Украины (доведение до самоубийства).