События

15:34 24.01.2017

Апелляционный суд Литвы приговорил бывшего вильнюсского омоновца к 12 годам колонии за преступления, совершенные в 1991 году

Апелляционный суд Литвы признал виновным бывшего командира вильнюсского ОМОНа Владимира Разводова в военных преступлениях и преступлениях против человечности, совершенных в 1991 году и приговорил его к 12 годам лишения свободы.

Таким образом, вынесенный в 2015 году Вильнюсским окружным судом оправдательный приговор аннулирован.

В июне 2015 года Вильнюсский окружной суд оправдал бывших командиров вильнюсского ОМОНа Болеслава Макутыновича и В.Разводова по обвинениям в преступлениях против человечности и военных преступлениях, совершённых в 1991 году, когда, по версии литовских властей, при попытке штурма советскими военными телебашни и здания Комитета радио и ТВ в Вильнюсе погибли 14 человек.

Суд тогда постановил, что ответственность за те события ложится только на руководство государства, кроме того, по международному праву за инкриминируемые преступления можно судить лишь в том случае, если они были совершены условиях войны или оккупации. Прокуратура этот приговор обжаловала в Апелляционном суде Литвы и просила приговорить Б.Макутыновича и В.Разводова к 12 годам лишения свободы каждого.

Суд рассматривал дело в заочном режиме, поскольку обвиняемые проживали в России.

Б. Макутынович скончался в ноябре 2015 года.

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