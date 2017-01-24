Обнародованные в соцсетях списки заложников некорректны

Обновленные списки заложников, удерживаемых на временно оккупированных территориях Донбасса, а также без вести пропавших в зоне АТО, обнародованные в соцсети Фейсбук, все еще являются некорректными и не соответствуют действительности, заявляет объединенный центр помощи освобождения пленных при Службе безопасности Украины.

"В очередной раз в социальных сетях обнародованы списки лиц, которые удерживаются в заложниках у незаконных вооруженных формирований или пропали без вести в районе проведения АТО. Предварительно проведенный СБ анализ вышеуказанных списков показал, что внесенные в них данные являются некорректными и не соответствующими действительности", - сказано в заявлении объединенного центра помощи освобождения пленных при СБУ на официальной странице спецслужбы в соцсети Фейсбук во вторник.

По информации центра, сверка обнародованных списков с официальными данными СБУ ни разу не осуществлялось.

"По данным учета, по состоянию на 28.11.2016 в заложниках у незаконных вооруженных формирований находится 110 человек, числятся пропавшими без вести в районе проведения АТО 490 человек. В отношении 57 человек из числа заложников Центром получены подтвержденные данные относительно их мест содержания, сведения о местонахождении других лиц сейчас проверяются и уточняются", - сказано в заявлении.

Центр помощи освобождения пленных при СБУ заявляет, что совместно с другими органами осуществляются необходимые меры, направленные на обеспечение постоянного и действенного процесса освобождения незаконно лишенных свободы лиц и заложников, а также поиска без вести пропавших в районе проведения антитеррористической операции.

"Учтенная в Центре информация о пострадавших постоянно используется для ведения переговорного процесса по освобождению заложников и поиска без вести пропавших во время заседаний Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины, а также в ходе работы международных гуманитарных организаций на неподконтрольной территории. Систематически проводятся консультации с родными и близкими лиц, содержащихся в заложниках или пропавших без вести в районе проведения АТО, в ходе которых подается актуализирована и проверенная информации относительно состояния поиске их родных, а также принятых мер в направлении их освобождения", - сказано в заявлении.

Как сообщалось, 10 января 2017 года народный депутат Украины Надежда Савченко в своей странице в соцсети Фейсбук обнародовала списки удерживаемых в заложниках на неподконтрольных властям Украины территория Донбасса, украинских политзаключенных, удерживаемых в российских тюрьмах и в оккупированном Россией Крыму, а также список лиц, которых руководство "ДНР/ЛНР" хочет получить от украинской стороны.

В частности, в обнародованном нардепом списке указаны 41 украинец (с фамилиями, именами и отчествами, а также датами рождения), которые удерживаются "ДНР"/ЛНР" и подтверждены ими. В свою очередь в СБУ заявили, что обнародованные списки заложников являются некорректными.

Позже Н.Савченко несколько раз публиковала якобы обновленные списки. Последний раз она выложила на своей странице в Фейсбук данные по состоянию на 22 января 2017 года.