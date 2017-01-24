Полторак подчеркивает важность беспрепятственного передвижения СММ ОБСЕ на Донбассе
Вооруженные силы Украины готовы содействовать работе наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе, заявляет министр обороны Украины Степан Полторак.
"Украина полностью поддерживает позицию относительно свободного передвижения сотрудников Миссии и беспрепятственному доступу к объектам. Вооруженные силы Украины готовы оказывать поддержку и содействие наблюдателям", - сказал он в ходе встречи с главой СММ ОБСЕ Эртугрулом Апаканом (Ertugrul Apakan), сообщается на сайте Минобороны во вторник.
С.Полторак отметил, что деятельность ВСУ направлена на четкое соблюдение требований Минских договоренностей и выполнения взятых Украиной обязательств по урегулированию ситуации исключительно политико-дипломатическим путем.
В свою очередь Э.Апакан отметил помощь ВСУ в обеспечении безопасности миссии, а также – "эффективное сотрудничество с представителями украинской стороны в СЦКК".
"Предпосылка мира - это прекращение огня. Главная цель работы нашей Миссии - это установление мира на Донбассе. Налаженная коммуникация с украинскими военными имеет большое значение для работы наблюдателей на Донбассе", - подчеркнул он.