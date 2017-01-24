Инспекция Украины, Канады и Дании выявила значительную концентрацию артиллерийских систем РФ на границе в Ростовской области

Значительная концентрация артиллерии, выявленной в Ростовской области (РФ) в рамках инспекции, проведенной Украиной совместно с Канадой и Данией 16-19 января, может использоваться в конфликте на Донбассе, допускают в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

На брифинге во вторник в Киеве руководитель проводившей инспекцию в пограничных районах РФ многонациональной инспекционной группы от Украины Алексей Вершигора рассказал, что данное вооружение было обнаружено в районе Новочеркасска (Ростовская обл.).

"Инспекционная группа выявила и визуально зафиксировала значительную концентрацию артиллерийских систем разных типов – в районе города Новочеркасск, а также базу ремонта и хранения артиллерийского вооружения. Не исключено использование данного вооружения для комплектования 150 мотострелковой дивизии, а также пророссийских террористических группировок на временно неподконтрольных Киеву территориях", - рассказал он.

А.Вершигора также подчеркнул, что доступ инспекционной группы на данный объект был запрещен, "также было запрещено фотографирование данных объектов".

Он напомнил, что в ходе инспекции было зафиксировано нарушение Россией положений Венского документа от 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности.

"Во время этой инспекции мы увидели то, что и ожидали увидеть. В частности, инспекция подтвердила создание нового формирования РФ – 150 мотострелковая дивизия Южного военного округа. Уже сформирован штаб дивизии. В нп.Персиановский возле города Новочеркасск, это около 50 км от границы с Украиной. Уже сформированы подразделения боевого и тылового обеспечения, разведывательный батальон, батальон связи, батальоны материально-технического обеспечения", - рассказал представитель Генштаба ВСУ.

Он проинформировал, что численность дивизии – 10,5тыс. человек. По информации российской стороны, дивизия должна сформироваться до конца 2017 года.

"Сейчас происходит активное перемещение военной техники, ее сосредоточивание в приграничных районах Украины, активно проводится строительство инфраструктуры, военных городков – для длительного размещения подразделений", - рассказал А.Вершигора.

Представитель Генштаба ВСУ также отметил, что еще во время обсуждения плана инспекционной проверки Россия ограничила зоны для вертолетного облета на глубину 25 км вдоль госграницы, над военными аэродромами и над полигонами. "Мы использовали автомобильный транспорт, ходили пешком, также был вертолетный облет", - сообщил он.

Вместе с тем, вр.и.о. начальника Управления верификации Генштаба ВСУ Владислав Пономарев отметил, что никакой ответственности за нарушение Россией положений Венского документа не предусмотрено.

"Санкции никакие не предусмотрены. Это, как говорится, добрая воля государств-участниц. Венский документ – это политический документ, он основывается на добровольном предоставлении информации", - сказал он.

Ранее в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" руководитель Управления по связям с общественностью Генштаба ВСУ подполковник Богдан Сеник сообщил, что главная цель инспекции заключалась в проверке, действительно ли Россия проявляет открытость и транспарентность своей военной деятельности, как это предусматривает Венский документ.