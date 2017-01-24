События

14:35 24.01.2017

Началась процедура заочного осуждения Губарева

Начата процедура заочного осуждения лица, организовавшего в марте 2014г массовые беспорядки в г.Донецк, что в свою очередь послужило толчком к созданию террористической организации "ДНР", сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Украины.

Генеральной прокуратурой Украины согласовано ходатайство следователей Службы безопасности Украины о начале процедуры специального досудебного расследования (заочного осуждения) гражданина Украины - лидера так называемого "Народного ополчения Донбасса" и так называемого "Народного губернатора Донетчины"…", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства, обнародованном в понедельник.

В Генпрокуратуре сообщили, что в ходе досудебного следствия было установлено, что находясь в г.Донецк, указанное лицо в течение февраля - марта 2014г с целью свержения конституционного строя и изменения границ территории государства вступил в преступный сговор с другими лицами, совместно с которыми в ходе массовых беспорядков осуществил захват помещений органов власти и местного самоуправления, которое сопровождалось сопротивлением представителям правоохранительных органов.

"Такие действия парализовали работу государственных учреждений на этой территории, что сделало невозможным восстановление законности и обусловили создание террористической организации "ДНР", - говорится в информации

Имени указанного лица в сообщении нет, однако пресс-секретарь генпрокурора Украины Юрия Луценко Лариса Сарган в своей странице в Фейсбук к данному сообщению написала: "У Губарева вариантов немного". Она также опубликовала фотографию Павла Губарева, на которой последний запечатлен в футболке с символикой "новороссии" и боевиком "ДНР" Арсеном Павловым ("Моторолой"), который погиб 16 октября 2016г в Донецке в результате взрыва в лифте дома, в котором он проживал.

ВАЖНОЕ

Инспекция Украины, Канады и Дании выявила значительную концентрацию артиллерийских систем РФ на границе в Ростовской области

Нацсовет по телевидению и радиовещанию требует от СБУ проверить, является ли Клименко бенефициаром "Радио Вести"

Кабмин готов поддержать Львов в решении проблемы утилизации отходов

Хуг обсудил с Захарченко вопросы передвижения наблюдателей СММ и обеспечение выполнения ремонтных работ

Двое бойцов ВСУ получили ранения за сутки на Донбассе

ПОСЛЕДНЕЕ

СММ ОБСЕ работает над диверсификацией своей деятельности на Донбассе

Старший сержант полиции Киевщины подозревается в развращении несовершеннолетних

Прооперирован мальчик, получивший пулевое ранение в Днепре

Создатели украинского комикса "Хранители страны" намерены выпустить второй сезон

Минюст объявил повторный конкурс на руководителя департамента люстрации

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Rul.ua
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА