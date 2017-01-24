Минюст объявил повторный конкурс на руководителя департамента люстрации

Министерство юстиции Украины объявило проведение повторного конкурса на замещение вакантной должности директора департамента по вопросам люстрации.

Как сообщается во вторник на официальном сайте Минюста, соответствующее решение было принято членами конкурсной комиссии по итогам проведенного 17-20 января отбора, в ходе которого ни один из кандидатов не был признан победителем конкурса.

Минюст приглашает представителей общественных организаций и СМИ присоединиться в качестве наблюдателей к процессу отбора для более широкого освещения и обеспечения еще большей открытости и прозрачности конкурса.

Конкурс пройдет с 1 по 3 марта.

Чтобы принять участие в конкурсе претендентам необходимо подать пакет документов, в который должны входить: копия паспорта гражданина Украины; письменное заявление об участии в конкурсе с указанием основных мотивов относительно занятия должности государственной службы, к которой прилагается резюме в произвольной форме; письменное заявление о неподпадании под люстрацию и согласие на прохождение проверки и обнародование сведений о ней; копия документов об образовании; заполненная личная карточка установленного образца и декларация за 2016 год.

Документы принимаются до 18:00 23 февраля 2017 по адресу: г. Киев, пер. Рыльский, 10.