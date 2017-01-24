Хуг обсудил с Захарченко вопросы передвижения наблюдателей СММ и обеспечение выполнения ремонтных работ

Первый замглавы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине Александром Хугом обсудил в Донецке с главой самопровозглашенной Донецкой народной республики Александром Захарченко вопросы свободы передвижения СММ, прекращения огня и проведения ремонтных работ.

"Во вторник первый заместитель главного монитора СММ ОБСЕ Александр Хуг встретился с господином Захарченко, руководителем вооруженных формирований в Донецке. Во время встречи господин Хуг подчеркнул необходимость скоординированного сотрудничества так называемой "ДНР" с СЦКК (Совместного центра контроля и координации - ИФ) обеспечения доступа и свободы передвижения СММ с тем, чтобы миссия, в свою очередь, могла осуществлять эффективный мониторинг и верификацию",- говорится в официальном сообщении СММ ОБСЕ в Украине, распространенном пресс-службой миссии.

А.Хуг в ходе встречи с главой "ДНР" также подчеркнул необходимость обеспечения локального соблюдения режима прекращения огня, чтобы гражданские рабочие могли проводить восстановительные работы на проблемных участках.

"Господин Захарченко выразил готовность реагировать вместе с вооруженными формированиями на конкретные запросы от СММ относительно ее свободы передвижения и выполнения ремонтных работ", - отмечается в сообщении.