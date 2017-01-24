В Грузии пытаются спасти бывшего офицера грузинского спецназа Церцвадзе от экстрадиции из Украины в Россию

Власти Грузии стараются не допустить экстрадиции из Украины в Россию бывшего высокопоставленного спецназовца Грузии, вице-полковника Гиоргия Церцвадзе, задержанного в середине января в аэропорту Киева.

"Интерес нашей власти - спасти этого человека от экстрадиции в Россию. Государство делает все для того, чтобы этот человек не был выдан России", - сказал представитель парламентского большинства, председатель комитета по обороне и безопасности Ираклий Сесиашвили.

Г.Церцвадзе, разыскиваемый Интерполом по подозрению в совершении в 2003 году убийства на территории РФ, был задержан в воскресенье, 15 января, в киевском аэропорту "Жуляны", после чего Соломенский районный суд Киева применил к нему временный арест сроком на 40 суток.

По словам И.Сесиашвили, шум, поднятый оппозицией вокруг задержания в Киеве Г.Церцвадзе, является "спекуляцией и истерикой".

Он подчеркнул, что Г.Церцвадзе является не простым бывшим рядовым сотрудником грузинских силовых структур, а бывшим высокопоставленным спецназовцем, носителем секретной информации, поэтому это обстоятельство является еще одной причиной заинтересованности властей не допустить экстрадиции в Россию.

В свою очередь парламентское меньшинство требует заслушать на заседании комитета по обороне и безопасности министров юстиции, внутренних и иностранных дел в связи с задержанием бывшего высокопоставленного спецназовца Грузии.

"Мы надеемся, что вызов министров будет удовлетворен на сегодняшнем заседании бюро парламента", - заявила журналистам представитель парламентского меньшинства Елена Хоштария.

Оппозиционная партия "Единое национальное движение" во вторник внесла заявление в Главную прокуратуру Грузии с требованием начать расследование по факту ответственности грузинских правительственных структур за задержание Г.Церцвадзе.

Телекомпания "Рустави 2" во вторник взяла интервью в Страсбурге у заместителя генпрокурора Украины Евгения Енина, в котором он заявил, что украинские власти в связи с задержанием Г.Церцвадзе действовали в соответствии с международным законодательством.

"У нас не было выбора, так как Церцвадзе разыскивался по "красному циркуляру" Интерпола", - сказал Е.Енин.

Вместе с тем он отметил, что у грузинских пограничников об этом должна была быть информация, так как ее Интерпол рассылает во все государства. Он сообщил, что между прокуратурами Украины и Грузии накануне состоялся контакт по делу задержания Г.Церцвадзе.

"Мы хотим обратиться к комиссии Интерпола по контролю за файлами, чтобы выяснить было ли проведено основательное расследование по делу Церцвадзе до того, как он был объявлен в международный розыск. Если есть хоть какая-то информация, что дело связано с политическим преследованием или преследованием за военные преступления, то по уставу Интерпола такое лицо не может быть объявлено в розыск", - заявил Е.Енин.

По его словам, украинская Генпрокуратура потребует от суда освобождения Г.Церцвадзе из 40-дневного предварительного заключения, если подтвердится факт, что он принимал участие в военных действиях в Украине.

По данным Генпрокуратуры Украины, мужчина был объявлен в розыск РФ по обвинению в умышленном убийстве и покушении на убийство, совершенных в 2003 году на территории города Сочи.

"Вместе с тем, в ходе судебного заседания адвокат задержанного в устной форме сообщила, что ее подзащитный воевал на востоке Украины на стороне украинских добровольческих сил, а обвинения российской стороны в отношении него сфабрикованы и носят политический характер", - говорится в сообщении.

Там так же отмечается, что прокуратурой инициирована проверка в отношении правдивости информации об участии Г.Церцвадзе в боевых действиях на Украине, которая сейчас проходит в тесном взаимодействии со стороной защиты.

В Генпрокуратуре указывают на устоявшуюся практику невыдачи другой стране граждан, если это может угрожать их жизни и здоровью. "В случае подтверждения информации об участии последнего в боевых действиях на востоке Украины в составе добровольческих сил стране-агрессору будет отказано в выдаче этого лица", - говорится в сообщении.