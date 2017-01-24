События

12:54 24.01.2017

В Лондоне отменили около 100 авиарейсов из-за смога

Сильный смог стал причиной отмены около 100 рейсов во вторник в международном аэропорту Хитроу в Лондоне, сообщает агентство "Ассошиэйтед Пресс".

"Стойкий туман на юго-востоке вновь ухудшил видимость в Хитроу", - сообщил представитель аэропорта.

Британские власти объявили о введении в городе "черного" - высочайшего - уровня опасности загрязнения воздуха в городе. Жителям Лондона рекомендовано воздержаться от длительных прогулок на улице.

Перебои в работе Хитроу из-за сильного тумана произошли также накануне.

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