В Лондоне отменили около 100 авиарейсов из-за смога

Сильный смог стал причиной отмены около 100 рейсов во вторник в международном аэропорту Хитроу в Лондоне, сообщает агентство "Ассошиэйтед Пресс".

"Стойкий туман на юго-востоке вновь ухудшил видимость в Хитроу", - сообщил представитель аэропорта.

Британские власти объявили о введении в городе "черного" - высочайшего - уровня опасности загрязнения воздуха в городе. Жителям Лондона рекомендовано воздержаться от длительных прогулок на улице.

Перебои в работе Хитроу из-за сильного тумана произошли также накануне.