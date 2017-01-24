Новые вспышки АЧС зафиксированы в Харьковской, Донецкой, Херсонской и Луганской областях

Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужба) за последние несколько дней получила положительные результаты исследований на африканскую чуму свиней (АЧС) в Харьковской, Донецкой, Херсонской и Луганской областях.

Согласно сообщению на сайте Госпродпотребслужбы, с 17 января в личных подсобных хозяйствах граждан в Балаклее (Харьковская обл.), Славянске (Донецкая обл.), пгт Ивановка (Херсонская обл.) и пгт Новоайдар (Луганская обл.) была зарегистрирована гибель свиней.

При исследовании отобранных проб биоматериала в Государственном научно-исследовательском институте по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизы установлен диагноз африканской чумой свиней.

С целью координации действий по локализации и ликвидации вспышек АЧС проведено заседание государственных чрезвычайных противоэпизоотических комиссий при соответствующих райгосадминистрациях, решениями которых утверждены планы по ликвидации АЧС, определены границы эпизоотических очагов, зон защиты и надзора.

В очагах заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения возбудителя АЧС.

Африканская чума свиней - контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Оно передается при прямом контакте больных и здоровых животных через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных). Вакцины от АЧС нет.