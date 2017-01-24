В Украину в ближайшие сутки усилится мороз, местами ожидается снег

На территорию Украины в ближайшие сутки 25 января с севера Европы начнет поступать холодный воздух, погоду будут определять атмосферные фронты, сообщает Укргидрометцентр.

Ночью в северной части Украины, днем на всей территории ожидается небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, днем на Левобережье местами порывы 15-20 м/с.

Температура в течение суток 2-7° мороза (ночью в Карпатах и на Закарпатье 8-13° мороза, днем на юге страны около 0°).

В Киеве 25 января небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью и днем 3-5° мороза, к вечеру похолодает до 7-10° мороза.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 25 января самая высокая температура днем была 6,5° в 1993 году, 2002 году, самая низкая ночью -25,6° в 1892 году.

В Украине 26 января ожидается понижение температуры ночью до 12-17°, в Черниговской и Сумской областях до 20° мороза, днем до 8-13° мороза; в южной части ночью и днем до 6-11 ° мороза. Без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северный и северо-западный, 7-12 м/с.

В Киеве 6 января ожидается понижение температуры ночью до 13-15° мороза, днем до 8-10° мороза. Без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с.