События

12:07 24.01.2017

В Украину прибыла делегация НАТО

Начался визит в Украину делегации НАТО в рамках реализации задач участия Киева в процессе планирования и оценки сил, сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк

"Целью визита является проведение двусторонних экспертных консультаций Украина — НАТО по обсуждению проекта оценки участия Украины в этих мероприятиях", - цитирует Д.Гуцуляка пресс-служба Минобороны Украины во вторник.

По его словам, процесс планирования и оценки сил является эффективным механизмом достижения взаимосовместимости между подразделениями Вооруженных сил Украины и стран-членов Организации Североатлантического договора, который позволяет достичь соответствия критериям членства в НАТО.

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