В Генпрокуратуре напомнили Лещенко о необходимости прибыть в суд по делу о покупке квартиры

Генеральная прокуратура Украины призывает народного депутата Сергея Лещенко соблюдать требования законов и прибыть 25 января на очередное судебное заседание в Печерский районный суд Киева с целью реализации права на защиту и предоставления возможности суда принять законное решение в пределах разумных сроков.

Как сообщает во вторник пресс-служба Генпрокуратуры, Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) 6 декабря 2016г в отношении С.Лещенко составило протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.172-5 Кодекса Украины об административных правонарушениях (Нарушение установленных законом ограничений относительно получения дара (пожертвования).

В ведомстве отметили, что присутствие лица, привлекаемого к административной ответственности, является обязательным, а в случае уклонения от явки по вызову судьи это лицо может быть подвергнуто приводу Национальной полицией Украины.

"Вместе с этим, на назначенное судом заседание 29 декабря 2016г С.Лещенко не появился", - напомнили в Генпрокуратуре.

Как сообщалось, по результатам проверки НАПК установило, что при покупке квартиры общей площадью 192 кв. м и стоимостью 7 млн 550 тыс. грн в новом доме в историческом центре Киева С.Лещенко получил подарок в виде скидки на стоимость квартиры, которая была предоставлена застройщиком. На момент приобретения недвижимости С.Лещенко был народным депутатом, то есть субъектом, на которого распространяются требования закона "О предотвращении коррупции". Таким образом, он получил подарок, стоимость которого в 1307,43 раз превысила минимальную зарплату (общая сумма скидки составила 1 млн 801 тыс. 648 грн).

В НАПК сообщали, что с 30 ноября, С.Лещенко уклоняется от личного ознакомления с протоколом об административном правонарушении. 1 декабря на официальном сайте агентства было размещено публичное приглашение депутату по ознакомлению с протоколом, однако он так и не прибыл для ознакомления с результатами проверки.

6 декабря НАПК решило направить в суд протокол об админправонарушении С.Лешенко при покупке квартиры в Киеве.