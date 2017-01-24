В больнице скончался еще один участник стрельбы в Олевске

В больнице скончался 32-летний житель Львовской области, который был ранен в ходе стрельбы в г.Олевске Житомирской области 16 января, пятерым участникам конфликта избрана мера пресечения, сообщает областная полиция.

"В результате конфликта, который произошел 16 января в г.Олевск, огнестрельные ранения получили 7 человек: четверо – жители Олевского района, двое львовян и житель Киевщины, который умер во время оказания медицинской помощи. 23 января в реанимационном отделении Олевской больницы скончался еще один участник конфликта – 32-летний житель Львовщины", - сообщает во вторник полиция Житомирской области.

По информации правоохранителей, в настоящее время установлено более 30 человек, которые принимали участие в конфликте с обеих сторон. Часть из них находятся в розыске. Продолжается проведение ряда экспертиз, в том числе молекулярно-генетических. Начат отбор образцов ДНК у всех участников конфликта.

"Пятерым участникам стрельбы в г.Олевске избрана мера пресечения. Им объявлено о подозрении в совершении уголовных правонарушений. Четырем мужчинам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, еще один находится под домашним арестом", - сказано в сообщении.

Как сообщалось, 16 января 2017 года в г.Олевске, около 00.30 ночи произошел конфликт между местными жителями и другими лицами, которые применили автоматическое оружие, в результате чего ранения получили 7 человек, один из них от полученных огнестрельных ранений скончался в больнице.

После стрельбы злоумышленники сели в автомобили Mitsubishi Pajero серого цвета, Škoda темного цвета и Ford Transit синего цвета и скрылись с места происшествия.

На данный момент полиция установила более 30 участников перестрелки в Олевске, некоторые из них задержаны.