События

10:37 24.01.2017

Около 200 человек частично блокируют въезды в Киев

Около 200 участников акции и несколько десятков автомобилей частично блокируют въезды в Киев по Бориспольскому шоссе, на Броварском проспекте, Житомирской, Варшавской и Одесской трассах.

Как сообщает во вторник утром отдел коммуникации полиции Киева, машины припаркованы в крайней правой полосе в направлении столицы, поэтому в связи с этим движение транспорта несколько затруднено.

На некоторых пунктах митингующие подожгли на обочинах шины и разложили костер.

"Таким образом, владельцы автомобилей с зарубежной регистрацией хотят привлечь внимание к теме растаможки транспортных средств, которые приобретены за рубежом", - сказано в сообщении полиции.

На контрольно-пропускных пунктах дежурят патрульные полицейские, работники районных управлений полиции и батальоны сопровождения.

Грубых нарушений правопорядка не зафиксировано.

Как сообщалось, владельцы автомобилей с иностранной регистрацией требуют принятия законопроекта №5567, который урегулирует проблему временного ввоза автомобилей с иностранной регистрацией в Украину.

Как ожидается, во вторник, 24 января, в 12:00 часть автомобилистов соберется возле Кабинета министров Украины, чтобы выразить свои требования к правительству.

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