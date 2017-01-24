События

10:35 24.01.2017

Один военный получил ранения вблизи Станицы Луганской минувшей ночью

В зоне проведения АТО на луганском направлении один украинский военный получил ранения в результате вражеского обстрела прошлым вечером и ночью, сообщил заместитель главы Луганской областной государственной администрации Юрий Клименко.

"Минувшим вечером и в течение ночи враг усилил интенсивность обстрелов до критического значения. К сожалению, в результате вражеской агрессии был ранен наш защитник. Вместе со всей Луганщиной надеемся на его скорейшее выздоровление", – цитирует Ю.Клименко Луганская ОГА на странице в Фейсбук во вторник.

По его словам, боевики вели массированный обстрел позиций сил АТО из гранатометов различных типов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Кроме того, в течение прошлых суток и после полуночи вдоль линии разграничения боевики 22 раза нарушали "режим тишины", применяя запрещенное Минскими договоренностями оружие.

Как сообщалось, по информации пресс-центра штаба АТО, за прошедшие сутки боевики 51 раз открывали огонь по позициям военнослужащих Вооруженных сил Украины в зоне проведения Антитеррористической операции. В результате обстрелов 2 военнослужащих получили ранения.

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