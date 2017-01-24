Десантники 81-й ОАЭБр ВДВ ВСУ успешно отработали трехдневные учения по наступлению на позиции противника

На одном из общевойсковых полигонов десантники 81 отдельной аэромобильной бригады ВДВ ВС Украины отработали учебно-боевые задачи по наступлению отделений и взводов при поддержке штатных артиллерийских подразделений, а также в условиях работы артиллерии противника.

Как сообщает во вторник пресс-служба 81-й ОАЭБр ВДВ ВС Украины, учения проводились как днем, так и ночью с использованием штатных средств ночного видения, новейших тепловизионных прицелов и тепловизоров.

Про словам командира подразделения, десантники выдвигались на позиции для наступления, проводили развертывание в боевой порядок и при поддержке легкобронированной техники, наступали на позиции условного противника.

"Следует заметить, что каждое отделение во взводе выполняло конкретно поставленные ему задачи. Оценивались в этих учениях тактические действия, качество огневого поражения и временные показатели", - рассказал офицер.

В общем, бойцы 81-й отдельной аэромобильной бригады после 3-х дней учений показали хорошие и отличные результаты, за что были поощрены командованием воинской части.