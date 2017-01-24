В Киеве на Петровке горел склад – ГСЧС

Во вторник рано утром на проспекте Бандеры, что в Оболонском районе Киева, произошел пожар в двухэтажном складском помещении.

Как сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, сообщение о возгорании на пр-кт Бандеры, 20-А поступило в 4.06 вторника. По прибытию к месту вызова пожарные установили, что произошло возгорание в отдельно стоящем двухэтажном складском помещении на площади 200 кв.м.

На месте происшествия работало 6 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 32 человека личного состава подразделений ГУ ГСЧС Украины в г.Киеве. Пожар был локализован в 5.05 и ликвидирован в 5.47.

Погибших и пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливается.