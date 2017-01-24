Боевики 10 раз с полуночи обстреляли позиции сил АТО – штаб

Боевики ночью 10 раз обстреливали позиции сил АТО, сообщил руководитель пресс-центра штаба АТО Леонид Матюхин в эфире телеканала "112 Украина".

"Ночь прошла также неспокойно. На эту минуту уже 10 обстрелов. Также использовали и тяжелое вооружение. На мариупольском направлении из стрелкового оружия и гранатометов вели огонь по Широкино, Лебединском и Гнутово. Из 120-мм артиллерии на луганском направлении вели огонь по Троицкому, Новозвановке. А на донецком направлении с 82-мм минометов вели огонь по Авдеевке, из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов также вели огонь по Луганскому", - сказал Л.Матюхин.

Потерь среди военнослужащих вооруженных сил Украины нет.