События

08:56 24.01.2017

На ХIV внеочередной съезд судей Украины прибудут 313 делегатов от местных и апелляционных судов

В работе XIV внеочередного съезда судей Украины примут участие 313 делегатов от местных и апелляционных общих судов, согласно решению, принятому на заседании Совета судей Украины, которое состоялось 23 января 2017 года в режиме видеоконференцсвязи, сообщают на странице Пресс-центра судебной власти в Фейсбук.

В то же время, собрание судей высших специализированных судов и Пленум Верховного Суда со своими делегатами еще будут определяться. Информация о делегатах должна быть предоставлена в Совет судей Украины до 24 февраля 2017 года.

"Во время заседания был утвержден состав Организационных комитетов в каждой области, Автономной Республике Крым, городах Киеве и Севастополе, а также разъяснены некоторые проблемные вопросы, возникающие при избрании делегатов на общие собрания судей местных общих судов, а также делегатов на съезд судей Украины. Последние, в частности, связаны с тем, что в Украине почти в трети судов работают по одному или два судьи, что, понятно, значительно усложняет процедуру голосования, но никак не лишает права участия судей в общем собрании судей", - говорится в сообщении.

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