События

08:50 24.01.2017

Европейские фермеры в знак протеста засыпали штаб-квартиру ЕС в Брюсселе сухим молоком

Европейские фермеры, протестующие против падения цен на свою продукцию, распылили тонны сухого молока над штаб-квартирой Европейского союза в Брюсселе, где в понедельник проходили переговоры министров сельского хозяйства, сообщает BBC.

Десятки фермеров из Бельгии, Германии, Франции, Нидерландов и Литвы с помощью мощного распылителя превратили Европейский совет в "заснеженное" здание.

В последние годы перепроизводство молока в ЕС привело к падению цен на молочную продукцию и разорению многих фермеров.

Кроме того, фермеры протестовали против решения Европейской комиссии постепенно вернуть на рынок запасы молочного порошка.

В конце ноября Еврокомиссия решила выставить на продажу часть запасов сухого молока, накопившихся более чем за год в государствах-членах Евросоюза. Это молоко было произведено в период максимального падения цен, когда власти ЕС скупали у фермеров их продукцию.

Еврокомиссия обещала, что не будет продавать скопившиеся запасы, однако после "обнадеживающих сигналов о подъеме на молочном рынке" решила выставить сухое молоко на продажу.

Субсидируемые властями фермеры Евросоюза в последние годы провели серию протестов в Брюсселе, выступая против снижения цен на продукты питания в ЕС. По их словам, на фоне высоких расходов падение цен лишает их средств к существованию.

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